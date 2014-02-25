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25.02.2014 - 12:45 | | AA

Bayern Münih'te Müller şoku!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Alman milli oyuncu Thomas Müller'in, sakatlığından dolayı cumartesi günü Schalke 04'e karşı oynanacak lig maçında forma giyemeceği bildirildi.

Bayern Münih'te Müller şoku!
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Bayern Münih Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Müller'in Hannover 96'yı 4-0 mağlup ettikleri maçta sakatlandığı ve yapılan muayenede sağ bacağında kas lifinin yırtıldığının tespit edildiği ifade edildi. Hannover maçında 2 gol atan Müller'in antrenmalara 5 gün ara vermek zorunda olduğu işaret edilen açıklamada, daha sonra futbolcunun koşuya başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Müller'in Schalke 04'e karşı yapılacak maçta oynamayacağı bildirildi. Bavyera ekibi, Müller'in 10 Mart'ta Arsenal'e karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yetişmesini ümit ediyor.

Öte yandan Müller'in ayrıca Alman Milli Takımı'nın 5 Mart Çarşamba günü Şili'ye karşı yapacağı karşılaşmada da forma giyemeyeceği ifade edildi.

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