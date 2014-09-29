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29.09.2014 - 09:31 |

Bayern Münih'te yangın paniği

Şampiyonlar Ligi maçı için Moskova'ya giden Bayern Münihli futbolcular, kaldıkları otelde yangın alarmı verilince sokağa fırladı.

Bayern Münih'te yangın paniği
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UEFA Sampiyonlar Ligi'nde deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşacak olan Bayern Münih, bu şehirde kaldığı otelde verilen yangın alarmı nedeniyle kısa süreli bir endişe yaşadı. Gece geç saatlerde verilen alarm nedeniyle kısa sürede otelin odaları boşaltılırken futbolcular ve teknik heyet de battaniyeleriyle birlikte kendilerini sokağa attılar.

Önemli bir durumun olmadığı anlaşıldıktan sonra oyuncular odalarına dönerken kulübün medya sorumlusu Markus Hörwick, "Her şey yolunda. Yarın fazladan bir saat uykumuz olacak. Moskova'dan iyi geceeler" açıklamasını yaptı.

Bayern Münih, Salı günü CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.

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