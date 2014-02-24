Bayern Münih'ten 19 puan fark!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 22. hafta karşılaşmalarının ardından Hannover 96'yı 4-0 mağlup eden lider Bayern Münih puanını 62'ye çıkararak en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını da 19'a yükseltti.

Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Hannover 96'yı 4-0 gibi farklı bir skorla geçtiği maçta Bavyera ekibinin gollerini Thomas Müller (2) Thiago ve Mandzukic kaydetti. Bundesliga'da yenilmezlik serisini 47'ye çıkaran ve üst üste oynadığı 14 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Bayern Münih, Wolfsburg'a yenilen ve 43 puanda kalan Bayer Leverkusen ile puan farkını da 19'a çıkardı.

Bayer Leverkusen, Wolfsburg deplasmanından puansız döndü

Ligde ikinci sırada yer alan Bayer Leverkusen, deplasmanda Wolfsburg'a 3-1 yenildi. Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Wolfsburg'un golleri Bas Dost, Luiz Gustavo ve Ricardo Rodriguez'den gelirken, Bayer Leverkusen'in tek golünü Sidney Sam attı. Wolsburg 39 puanla 5. sırada yer alırken, Bayer Leverkusen 43 puanla ikinci sırada kaldı. - Hakan Çalhanoğlu 40 metreden gol attı Ligde son 7 maçta puan alamayan ve Bert van Marwijk'in yerine Mirko Slomka'yı teknik direktör olarak getiren Hamburg, sahasında Borussia Dortmund'u 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Petr Jiracek, Pierre-Michel Lasogga ve milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hamburg'un 90. dakikada orta sahada kazandığı serbest vuruşu kullanan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 40 metreden attığı şutta top kaleci Weidenfeller'i de geçerek ağlarla buluştu. Bu kadar uzun mesafeden atılan gol, karşılaşmadan sonra en fazla konuşulan konulardan birisi oldu. Hamburg, ligde kalabilmek için altın değerinde 3 puan alarak 19 puanla 16. sıraya yükseldi. Borussia Dortmund ise 42 puanla 3. sırada bulunuyor.

Nürnberg-Braunschweig maçında 3 penaltı atışı da başarısız oldu

Nürnberg'in sahasında Eintracht Braunschweig'ı Hiroschi Kiyotake ve Tomas Pekhart'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Eintracht Braunschweig'ın tek golü Domi Kumbela'dan geldi. Eintracht Braunschweig takımı maçta kazandığı 2 penaltı atışını gole çeviremezken, Nürnberg'in kazandığı penaltı atışının gol olmasına da kaleci Marjan Petkovic engel oldu. Bundesliga tarihinde ilk kez bir karşılaşmada kazanılan 3 penaltı atışı golle sonuçlanmadı. Nürnberg son haftalardaki çıkışını sürdürerek 23 puanla 12. sıraya yükselirken, Eintracht Braunschweig 15 puanla 18. ve son sırada kaldı.

Sonuçlar

Bundesliga'da 22. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Schalke 04 - Mainz 05: 0-0 Freiburg - Augsburg: 2-4 Hamburg - Borussia Dortmund: 3-0 Nürnberg - Eintracht Braunschweig: 2-1 Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim: 2-2 Stuttgart - Hertha Berlin: 1-2 Wolfsburg - Bayer Leverkusen: 3-1 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen: 0-0 Hannover 96 - Bayern Münih: 0-4

Puan durumu

Takımlar O G B M A Y Av. P

1 Bayern Münih 22 20 2 0 61 9 52 62

2 Bayer Leverkusen 22 14 1 7 39 25 14 43

3 Borussia Dortmund 22 13 3 6 51 27 24 42

4 Schalke 04 22 12 5 5 41 30 11 41

5 Wolfsburg 22 12 3 7 38 26 12 39

6 Borussia Mönchengladbach 22 10 5 7 39 28 11 35

7 Hertha Berlin 22 10 4 8 34 27 7 34

8 Augsburg 22 10 4 8 34 32 2 34

9 Mainz 05 22 10 4 8 31 35 -4 34

10 Hoffenheim 22 6 8 8 46 46 0 26

11 Hannover 96 22 7 3 12 29 41 -12 24

12 Nürnberg 22 4 11 7 27 37 -10 23

13 Eintracht Frankfurt 22 5 7 10 24 38 -14 22

14 Werder Bremen 22 5 7 10 25 46 -21 22

15 Stuttgart 22 5 4 13 35 47 -12 19

16 Hamburg 22 5 4 13 38 51 -13 19

17 Freiburg 22 4 6 12 22 44 -22 18

18 Eintracht Braunschweig 22 4 3 15 16 41 -25 15

Gol krallığı

1. Ramos (Hertha Berlin) 14 gol Lewandowski (Borussia Dortmund) 14 gol 3. Aubameyang (Borussia Dortmund) 13 gol Mandzukic (Bayern Münih) 13 gol - 23. hafta maçları: 28 Şubat Cuma: Hertha Berlin - Freiburg 1 Mart Cumartesi: Borussia Dortmund - Nürnberg Eintracht Braunschweig - Borussia Mönchengladbach Augsburg - Hannover 96 Werder Bremen - Hamburg Bayer Leverkusen - Mainz 05 Bayern Münih - Schalke 04 2 Mart Pazar: Hoffenheim - Wolfsburg Eintracht Frankfurt - Stuttgart