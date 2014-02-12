12.02.2014 - 12:17 |
Bayern Münih'ten Allianz'a dev satış!
Alman devi Bayern Münih, Allianz Arena'nın %8.33'lük hissesini stadın isim hakkını elinde bulunduran Allianz şirketine 110 milyon euro karşılığında sattığını duyurdu.
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Bu anlaşma sonrasında Allinaz, Bayern Münih'in AUDI ve adidas'ın ardından 3. stratejik ortağı oldu. Bavyera bölgesinde bulunun 3 şirketin hisseleri toplam %25 oldu.
Bayern Münih bu anlaşma sonrasında elde edeceği 110 milyon euroluk gelir ile stadın borcunu bitireceği ve gençlik akademilerini yenileyeceğini duyurdu.