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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih'ten Allianz'a dev satış!
12.02.2014 - 12:17 |

Bayern Münih'ten Allianz'a dev satış!

Alman devi Bayern Münih, Allianz Arena'nın %8.33'lük hissesini stadın isim hakkını elinde bulunduran Allianz şirketine 110 milyon euro karşılığında sattığını duyurdu.

Bayern Münih'ten Allianz'a dev satış!
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Bu anlaşma sonrasında Allinaz, Bayern Münih'in AUDI ve adidas'ın ardından 3. stratejik ortağı oldu. Bavyera bölgesinde bulunun 3 şirketin hisseleri toplam %25 oldu.

Bayern Münih bu anlaşma sonrasında elde edeceği 110 milyon euroluk gelir ile stadın borcunu bitireceği ve gençlik akademilerini yenileyeceğini duyurdu.

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