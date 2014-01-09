Bayern Münih'ten bir transfer daha

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Sezon sonunda Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı golcüyü bedelsiz kadrosuna katarak büyük bir transfere imza atan Bayern Münih, bir transfere daha imza attı.

E.Frankfurt'un 23 yaşındaki ön liberoyu bedelsiz kadrosuna katan, kadrosuna bir önemli ismi daha eklemiş oldu.

Transferi E.Frankfurt CEO'su da doğrularken, ''9 aydır bu transferin gerçekleşeceğinden haberimiz vardı ifadelerini kullandı.