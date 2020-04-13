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13.04.2020 - 07:00 |

Bayern Münih'ten dünyaya örnek protokol

Alman devi Bayern Münih, tüm dünyaya örnek olabilecek koronavirüs protokolüyle dikkat çekti. ‘Sosyal mesafe’ kuralının benimsendiği tesislerde her bir madde görsellerle hazırlanıp, kulüpte herkese verildi

Bayern Münih'ten dünyaya örnek protokol

ONUR DİNÇER

Alman devi Bayern Münih, koronavirüs sürecinde en hassas kulüplerden biri olmasıyla dikkat çekiyor.
Mayıs ayının başında santraya gidilmesi beklenen Bundesliga öncesinde Alman devi tedbirleriyle öne çıkıyor. Sahaya inerek antrenmanlara başlayan Bavyera ekibi hem idmanlarda sosyal mesafe kurallarına uyuyor hem de tesislerdeki korona protokolünü uyguluyor.

Protokole göre her bir futbolcunun binaya nereden girecekleri ve sonrasında içeride hangi yönlerde hareket edecekleri kurala bağlandı.  Soyunma odası, kalabalık riskine karşı 6’ya bölündü. Dörder futbolcudan oluşan gruplar kuruldu ve bu futbolcuların sosyal mesafeyi korumaları kolaylaştırıldı.

Farklı çalışma gruplarına ayrılan futbolcular için de 5 antrenman grubu oluşturuldu. Bu grupların sahanın neresinde çalışacakları kayıt altına alındığı gibi, aynı zamanda hangi grubun hangi saat diliminde idman yapacağı dakika dakika belirlendi.

Ayrıca kuralları anlatmak için görseller hazırlandı. Koronavirüs protokolü kulüp personeli, teknik ekip, yöneticiler ve futbolculara dağıtıldı.

Bayern Münihten dünyaya örnek protokol

Bayern Münihten dünyaya örnek protokol

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