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03.01.2021 - 23:51 |

Bayern Münih'ten müthiÅŸ geri dönüÅŸ! 7 gol sesi...

Bayern MÃ¼nih, 2-0 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ karÅŸÄ±lamada Mainz 05â€™i ikinci yarÄ±da attÄ±ÄŸÄ± gollerle 5-2 yendi.Â

Bayern Münih'ten müthiÅŸ geri dönüÅŸ! 7 gol sesi...
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Almanya Birinci Futbol Ligiâ€™nde (Bundesliga) Bayern MÃ¼nih, 2-0 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ karÅŸÄ±lamada Mainz 05â€™i ikinci yarÄ±da attÄ±ÄŸÄ± gollerle 5-2 yendi.Â 

Bayern MÃ¼nih, Bundesligaâ€™nÄ±n 14. haftasÄ±nda Allianz Arenaâ€™da dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda bulunan Mainz 05â€™i konuk etti.

Konuk ekip ilk yarÄ±yÄ± 32. dakikada Jonathan Burkhardt ve 44. dakikada Alexander Hackâ€™Ä±n golleriyle 2-0 Ã¶nde tamamladÄ±.Â 

Ä°kinci yarÄ±ya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Bayern MÃ¼nih, 50. dakikada Joshua Kimmich ve 55. dakikada Leroy Saneâ€™nin golleriyle 2-2â€™lik eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±.Â 

Bavyera ekibi, 70. dakikada Niklas SÃ¼le ve 76. dakikada penaltÄ±dan Robert Lewandowski'nin fileleri havalandÄ±rmasÄ±yla skoru 4-2 yaptÄ±.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 83. dakikada Robert Lewandwoski ile bir gol daha bulan kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±lar karÅŸÄ±laÅŸmadan 5-2 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

Bayern MÃ¼nih bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 33â€™e Ã§Ä±kartarak liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Mainz 05 ise 6 puanla 17 sÄ±rada kaldÄ±.

Bayern MÃ¼nihten mÃ¼thiÅŸ geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ 7 gol sesi...

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