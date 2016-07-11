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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih'ten Southampton'a!
11.07.2016 - 23:56 | | İSTANBUL (AA)

Bayern Münih'ten Southampton'a!

İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton, Bayern Münih'in Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg'i transfer etti.

Bayern Münih'ten Southampton'a!
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İngiltere Birinci Futbol Ligi (Premier Lig) takımlarından Southampton, Alman ekibi Bayern Münih'in Danimarkalı oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg'i kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha futbolcusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Höjbjerg'in bonservis bedeliyle ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, İngiliz basınında yer alan haberlerde Danimarkalı oyuncu için Southampton'ın kasasından yaklaşık 13 milyon sterlin çıkacağı ileri sürüldü.

Profesyonel kariyerine 2013'te Bayern Münih'te başlayan Höjbjerg, geçen sezon Almanya'nın Schalke 04 ekibinde kiralık olarak forma giymişti.

Southampton'ın, Nathan Redmond'un ardından yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı ikinci futbolcu olan Höjbjerg, 2014'ten beri görev yaptığı Danimarka Milli Takımı'yla da 17 karşılaşmada sahaya çıktı.

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