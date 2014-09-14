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14.09.2014 - 16:01 |

Bayern'de bir Badstüber şoku daha!

Bayern Münih'in sakatlıklardan yakasını kurtaramayan ismi Holger Badstüber, bir kez daha ameliyat olacak.

Bayern'de bir Badstüber şoku daha!
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2012-13 sezonunda dizinden sakatlanan ve geçtiğimiz sezon sonunda sahalara dönüş yapan Holger Badstüber, Bayern Münih'in Stuttgart ile oynadığı maçta bir kez daha sakatlandı.

Dizinde bağ kopması meydana gelen Alman savunmacı, bir kez daha bıçak altına yatacak ve sahalardan uzun süre uzak kalacak.

Alman devinde savunmada ve ön liberoda görev alan Javi Martinez de sezon başında sakatlanmış ve sezonun ilk yarısını kapatmıştı. Bunun ardından Bayern Münih, Mehdi Benatia transferini gerçekleştirmişti.

Pep Guardiola'nın Badstüber'in yokluğunu Dante, Benatia, Boateng üçlüsü dışında altyapıdan genç oyuncularla telafi etmesi bekleniyor.

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