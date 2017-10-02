Bayern'de Franck Ribery şoku! 2-3 ay...

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarındanBayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız oyuncu Franck Ribery'nin, sakatlığından dolayı uzun bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Ribery'nin Hertha Berlin ile dün oynanan lig maçında sakatlık geçirdiği belirtilerek, yapılan kontrollerde tecrübeli futbolcunun sol diz dış bağlarında yırtılma tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun uzun bir süre forma giyemeyeceği ifade edildi.

Ribery'nin dizinin birkaç hafta hareketsiz tutulacağı aktarılan açıklamada, bu sırada rehabilitasyon uygulamalarına da başlanacağı bildirildi.

Fransız yıldızının durumunun net olarak yapılan testler sonucundan belli olacağı belirtildi.

Franck Ribery'nin sakatlığı hakkında açıklama yapan Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, "Franck çok acı çekiyor. Kötü bir şey olmamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ribery, bu sezon 9 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre ise Franck Ribery sahalardan 2-3 ay uzak kalacak.