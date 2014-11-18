18.11.2014 - 15:37 | | AA
Bayern'de şok! Lahm 3 ay yok
Bayern Münih kaptanı bu sabah yapılan antrenmanda ciddi bir sakatlık geçirdi. Almanya'da şok etkisi yapan haberi ülke basını manşetlere taşıdı. 34 yaşındaki kaptan, 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Almanya 1. Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in oyuncusu Philipp Lahm'ın antrenmanda sakanlandığı ve ayağında oluşan çatlak sebebiyle yaklaşık 3 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Bayern Münih'in resmi internet sayfasında yapılan yazılı açıklamada, Lahm'ın öğleden önceki antrenmanda ayak bileğini burktuğu ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp doktoru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Lahm'ın ayak bileğinde kırık tespit edildiğini ve önümüzdeki günlerde ameliyat edileceğini bildirdi. Öte yandan, Lahm'ın yaklaşık 3 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Philipp Lahm, Almanya A Milli Takımı'nın Brezilya'da 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından milli takımından ayrıldığını duyurmuştu.