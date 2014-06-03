Bayern'in eski başkanı tutuklandı

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada kararını 13 Mart’ta uyarırken Bayern Münih’in eski başkanı Uli Hoenes'in, 28 milyon 462 bin euro vergi kaçırmak suçundan 3.5 yıl hapse mahkum edildiği açıklandı. Almanya’da yakından izlenen davada Uli Hoenes, İsviçre’deki bankalara para yatırarak vergi kaçırdığını itiraf ederken savcılık itirafın yeterli olmadığını hakkında 5.5 yıl hapis cezası istemişti.



Alman televizyonları Pazar gecesi cezaevine bir limuzin geldiğini ancak içerisindeki kişinin Hoeness olup olmadığının netlik kazanmadığını bildirdi. Savcılık Bayern Münih'in eski Başkanı Uli Hoenes'in cezaevine konulduğunu açıkladı.