Bayernli futbolcular Bon Jovi'ye yakalandı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih’in deplasmanda Chelsea’yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayla ilgili ilginç bir gerçek gün yüzüne çıktı.

Stamford Bridge’deki karşılaşmada konuk ekip Gnabry (2) ve Lewandowski’nin golleriyle rakibini farklı mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakalamıştı.

Ünlü rock yıldızı Jon Bon Jovi, bu maçın öncesindeki gecede yaşadığı bir tanıklığı dile getirdi. Bon Jovi, Bayern Münih kafilesinin Londra’da kaldığı otelde kaldığını ve o gece otelin barında Alman ekibinin oyuncularının içtiğini gördüğünü söyledi.

“Belki başlarını belaya sokacağım”

Bon Jovi “Bara oturmuş keyfime bakıyor, kendi işlerimle meşgul oluyordum. Bayern Münihli futbolcular viskilerini yudumluyor, bir kısmı bira içiyordu. Ondan sonra ertesi gün sahaya çıktılar ve Chelsea’ye üç gol attılar. Rakiplerini viskinin gücüyle yendiler. Belki bu söylediklerim birilerinin başını belaya sokacak” dedi.