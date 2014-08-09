Bayern'li yıldız Bordeaux ile anlaştı!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Diego Contento'nun Fransa'nın Bordeaux takımına transfer olacağı bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Bayern Münih ile Bordeaux'nun Contento'nun transfer konusunda anlaştıkları belirtildi.

Diego Contento'nun Fransa'da son işlemleri gerçekleştireceği ve sağlık kontrolünden geçeceği ifade edilen açıklamada, Contento'nun transfer haklarının yarısının Bayern Münih'te diğer yarısının da Bordeaux takımında olacağı kaydedildi.

Bayern Münih'in alt yapısında yetişen ve 2016 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diego Contento, Almanya Bundesliga'da toplam 49 maçta forma giydi.