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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Bayram Bektaş: "11 haftada 18 puan yaptık"
06.11.2018 - 00:18 | | İZMİR (AA)

Bayram Bektaş: "11 haftada 18 puan yaptık"

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 2-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bayram Bektaş: "11 haftada 18 puan yaptık"
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Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, "İlk 11 haftada 18 puan yaptık, kaliteli bir kadromuz var, inşallah böyle devam eder." dedi.

Bayram Bektaş, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendi evlerinde kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Attıkları golden önce de pozisyonlarının olduğunu kaydeden Bektaş, şöyle konuştu:

"İlk 11 haftada 18 puan yaptık"

"Bizim oyun tarzımızda futbolcular kendi mevkisinde gereğini yapınca esas oyunumuz ortaya çıkıyor. Golü bulduktan sonra orta sahamızın temposu düştü. Castro bir idmanla maça çıktı. Alpaslan da 2 idmanla müsabakada yer aldı. İlk yarıyı 1-0 bitirmemiz sevindirici oldu. Rakibimiz de kontrataklarla fırsat buldu. Oyun tempomuz düştü, Jerome'un diz ağrısı üçüncü bölgede top tutmamızı engelledi. Tempomuz düşünce rakip merkezden daha rahat geldi. Yaptığımız değişiklikler de iyi oldu. Çok memnunum, güzel bir mücadele oldu. İki takımın da koşu mesafesi, sprint mesafesi eşti. Centilmence güzel bir maç oldu. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, camiamıza hayırlı olsun. İlk 11 haftada 18 puan yaptık, kaliteli bir kadromuz var, inşallah böyle devam eder."


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