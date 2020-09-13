Bayram BektaÅŸ: "Bir takÄ±m nasÄ±l kazanacaksa..."

SÃ¼per Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 1-0 maÄŸlup eden Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Bayram BektaÅŸ, zor bir maÃ§tan galip ayrÄ±lmayÄ± bildiklerini sÃ¶yledi.Â

BektaÅŸ, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, cuma gÃ¼nÃ¼ geliÅŸen bir olay nedeniyle sahaya bÃ¶yle bir kadro ile Ã§Ä±kmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â

Gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸan ve kendi iÅŸini bÄ±rakÄ±p takÄ±mla mesai yapan yÃ¶netime teÅŸekkÃ¼r eden BektaÅŸ, "OyuncularÄ±mÄ±zÄ±n hepsini kutluyorum. Bir takÄ±m nasÄ±l kazanacaksa Ã¶yle oynadÄ± oyuncularÄ±mÄ±z. BÃ¼tÃ¼n oyuncularÄ±mÄ±zÄ± kutluyorum. Ä°lk maÃ§ta puanla baÅŸlamak Ã¶nemliydi." diye konuÅŸtu.Â

Mehmet AltÄ±parmak: "Hak etmediÄŸimiz bir maÄŸlubiyet aldÄ±k"Â

KasÄ±mpaÅŸa Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mehmet AltÄ±parmak ise erken yedikleri golle maÃ§a adeta 1-0 maÄŸlup baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.Â

Yedikleri golÃ¼n ardÄ±ndan pozisyonlara giren ve pozisyon kaÃ§Ä±ran takÄ±m olduklarÄ±nÄ± belirten AltÄ±parmak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"BirkaÃ§ tane yÃ¼zde 100 pozisyonumuz vardÄ±. Ä°kinci yarÄ± rakibimizin defans yapacaÄŸÄ±nÄ± biliyorduk. Biz gol Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. BugÃ¼n oynanan oyunda hak etmediÄŸimiz bir maÄŸlubiyet aldÄ±k. OyuncularÄ±mÄ±z elinden geleni yaptÄ±. Ä°lk maÃ§lar zordur. BeraberliÄŸe Ã¼zÃ¼leceÄŸimiz maÃ§ta maÄŸlup olduk."

Â