Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Bayram Bektaş: "Penaltı golü olmasa..."
26.11.2018 - 23:04 | | İZMİR (AA)

Bayram Bektaş: "Penaltı golü olmasa..."

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bayram Bektaş: "Penaltı golü olmasa..."
ABONE OL
Göztepe - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar
Göztepe - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar
Göztepe - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar
Göztepe - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, "Penaltı golü olmasa belki biz öne geçsek tamamen farklı bir oyun sergileyebilirdik." dedi.

Bayram Bektaş, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, taraftarlarının oluşturduğu güzel atmosferde galibiyet alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

"Penaltı golü olmasa belki biz öne geçsek tamamen farklı bir oyun sergileyebilirdik"

Lig liderine karşı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Bayram Bektaş, şöyle konuştu:

"Penaltı golüyle geriye düştük, bu gol oyumuzu bozdu. Oyun disiplininden koptuk, alan paylaşımında da hatalar yaptık. Rakibe çok fazla topla oynama fırsatı verdik. Beraberliği yakalamak için pozisyonlar bulduk. 2-0'dan sonra oyun biraz daha koptu. Rakip de iyi kapandı, kontratağa yönelik bir oyun sergiledi. Penaltı golü olmasa belki biz öne geçsek tamamen farklı bir oyun sergileyebilirdik. Mücadele ettik ama sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. Kendi oyunumuzu sergileyemedik."


    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber