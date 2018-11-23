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23.11.2018 - 12:25 |

Bayram Bektaş'ın, Başakşehir imha planı hazır

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Bornova Stadı'nda lider Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş imha planını hazırladı.

Bayram Bektaş'ın, Başakşehir imha planı hazır
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Rakibin en golcü ayakları Visca, Bajic ve Napoleoni gibi futbolculara özel önlem almayı düşünen Bektaş'ın duran toplar konusunda da futbolcularını uyardığı öğrenildi.

Rakibini önce kontrol altına almayı hedefleyen Bektaş'ın özellikle kanat akınlarıyla golü bulmak istediği ifade edildi. Yasin ve Halil gibi iki hızlı oyuncuya sahip olan genç teknik adamın, beklerden de sık sık orta yapmalarını istediği vurgulandı. Takımın santrforu Jarome'un da özel olarak Başakşehir sınavına hazırlandığı kaydedildi.

Orta sahada ise futbolcuların dirençli bir görüntü çizmesini isteyen Bektaş'ın takımı çok iyi motive ettiği bildirildi. Oyuncularıyla sık sık toplantılar gerçekleştiren Bayram Bektaş'ın, "Evimizde güçlü takımları iyi bir futbolla yendik. Yine aynı işi başarabiliriz. Taraftar zaten hep arkamızda, onların gücünü hissedelim. Bizim içeride dışarıda yenemeyeceğimiz takım yok. Kendi futbolumuzu oynarsak galip geliriz. Herkese güvenim sonsuz" dediği belirtildi. Başkan Mehmet Sepil'in de Başakşehir karşılaşmasına çok önem verdiği, tesislerde teknik ekip ve futbolculara moral aşıladığı açıklandı. Sol bek Adama Traore dışında eksiği bulunmayan İzmir temsilcisinde, taraftarlar da biletleri tamamen tüketti.

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