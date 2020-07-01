BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2



Maçtan dakikalar

6. dakikada Hasan’ın pasıyla topla buluşan Erkan Zengin’in şutunda kaleci Sehiç topa sahip oldu.

10. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Traore ceza sahasına girdi sert vurdu top az farkla yandan auta çıktı.

21. dakikada Hamroun orta alanda aldığı topla Adana Demirspor ceza sahası önüne kadar gelerek çektiği sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada Cenk Ahmet’in sol kanattan yaptığı ortaya Ömer Şişmanoğlu iyi yükseldi kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

27. dakikada Mehmet Uslu’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Aosman düzeltip vurdu defansın müdahalesiyle top kornere çıktı.

34. dakikada Aoman’ın pasıyla topla buluşan Volkan Şen ceza sahası çizgisinden sert vurdu top kaleci Sehiç’ten dönen topa Erkan Zengin vuramadan defans araya girdi.

40. dakikada İbrahim Akdağ, Hamroun’dan aldığı pasla ceza sahasına girmeden sert vurdu top kalecide kaldı.

53. dakikada Sinan ceza sahası dışından sert vurdu kaleci bu topu güçlükle dışarı çeldi.

55. dakikada sol taraftan Volkan’ın ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sinan sert vurdu meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

60. dakikada sol taraftan Volkan çalımlarla ceza sahasına girer girmez sert vurdu top filelerle buluştu. 1-2



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Cenk xx, Osman xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mücahit xx (Oltan dk. 81 ?), Scuk xx (Aykut dk. 58 xx), İbrahim xx, Obertan xx, Sissoko xx (Hasan Ayaroğlu dk. 58 xx), Hamroun xx (Pote dk. 70 xx) , Ömer Şişmanoğlu xx (Emrah dk. 70 xx)

Yedekler: Kayacan, Murat

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Okan xx, Mitrovic xx, Rassoul xx, Mehmet Uslu xx, Traore xxx (Sinan dk. 52 xx), Hasan Kılıç xx, Aosman xx (Pa Dibba dk. 75 xx), Erkan xxx, Volkan xxx (Berk dk. 63 xx), Mehmet Akyüz xxx

Yedekler: Vedat, Tayyip Talha, Adil, Tarık Çamdal, Kone

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Goller: Hamroun (dk. 21) (BB Erzurumspor), Sinan (dk. 55), Volkan (dk. 60) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Mitrovic, Hasan Kılıç (Adana Demirspor)