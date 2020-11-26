BB Erzurumspor-Ankara Demirspor: 3-2
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kendi sahasında Ankara Demirsporu 3-2 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 4üncü Tur maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Ankara Demirsporu 3-2 yendi. 90 dakikası 2-2 biten maçın uzatma bölümünde Hamrounla penaltıdan bir gol bulan ev sahibi ekip, adını üst tura yazdırdı.
Maç öncesi, hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona anısına saygı duruşunda bulunuldu.
10uncu dakikada sağ kanattan aldığı pasla ilerleyen Cenk Ahmet, ceza alanındaki Emraha pas çıkardı. Emrahın şutunda top yandan auta gitti.
22nci dakikada Emrah ceza alanı içinde düşürülünce hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hamroun topu ağlara gönderdi: 1-0.
36ncı dakikada Sadiku, sert vurdu, kaleci Bahadır Han topu kornere yumrukladı.
40ıncı dakikada gelişen Ankara Demirspor atağında Süleyman sağ çaprazdan sert vurdu, topu kaleci Batuhan kornere çeldi.
44üncü dakikada konuk ekibin ani atağında Turanın ortasında topla buluşan Süleyman, yerden sert vurdu, top ağlara gitti: 1-1.
Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
51inci dakikada kazanılan serbest atışı Emrah ile Hamroun paslaşarak kullandı. Hamrounun ortasında Emrahın sert şutunda top az farkla auta gitti.
58inci dakikada Ömer Şişmanoğlu, ceza alanına topu yerden gönderdi. Sadikunun şutunda top kalecide kaldı.
71inci dakikada Ahmetin kullandığı serbest atışa iyi yükselen Hakanın kafa şutunda kaleci Batuhan gole izin vermedi.
80inci dakikada Süleyman sağ kanattan ceza alanına girerken Serdara pas çıkardı. Defansı geçen Serdarın şutunda top fileleri havalandırdı: 1-2.
84üncü dakikada Emrah ve Oltan rakip kale önünde buluştukları topu ağlara gönderemedi.
89uncu dakikada Emrahın kullandığı korner atışına iyi yükselen Tekieu skora denge getirdi: 2-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.
105inci dakikada kazanılan penaltı atışında Hamroun topu ağlara gönderdi: 3-2.
Uzatmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca BB Erzurumspor, Ankara Demirsporu 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Abdullah Bora Özkara, Burak Cansız
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Batuhan - Hasan Hatipoğlu, Petrus, Leo (Dk. 46 Mücahit), Osman, Cenk Ahmet, Teikeu, Emrah (Dk. 119 Serdar), Hamroun, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 73 Oltan), Sadiku (Dk. 102 Özgür Sert)
ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır Han - Hüseyin, Mustafa (Dk. 81 Ahmet Sivri) (Dk. 89 Kamil), Süleyman, Hakan, Ayberk (Dk. 61 Hasan Küçcük), Ahmet Devret, Okan (Dk. 61 Serdar), Rahmi Can, Turan, Kerem Hakan
SARI KARTLAR: Cenk Ahmet, Teikeu (BB Erzurumspor) - Ahmet, Turan, Kerem Hakan (Ankara Demirspor)
GOLLER: Dk. 22 ve 105 (p) Hamroun, Dk. 89 Teikeu (BB Erzurumspor) - Dk. 44 Süleyman, Dk. 80 Serdar (Ankara Demirspor)