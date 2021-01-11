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11.01.2021 - 10:03 |

BB Erzurumspor - Fenerbahçe karşılaşmasında muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, BB Erzurumspor'un konuğu oluyor.

BB Erzurumspor - Fenerbahçe karşılaşmasında muhtemel 11'ler
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Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Dilerseniz karşılaşmayı Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Cenk, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman ,Donald, Emrah, Obertan, Novikovas, Gomes

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar,Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Sinan, Valencia, Thiam

Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertliler, hanesine 32 puan yazdırdı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puan elde edebildi.

BB Erzurumspor - Fenerbahçe karşılaşmasında muhtemel 11ler

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