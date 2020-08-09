BB Erzurumspor, Hamroun'la yeniden el sıkıştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına iç transferle devam ediyor.

Mavi-beyazlılar bu sezon sözleşmesi biten Hamroun ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı. Erzurum ekibinden konuyla ilgili "BB Erzurumsporumuz'da iç transferde bu sezon sözleşmesi sona eren Jugurtha Hamroun’la yeniden anlaştık ve yola devam ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.