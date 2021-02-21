BB Erzurumspor-Hatayspor: 1-3

Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Hatayspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Alexandros Katranis, Mame Biram Diouf ve Aaron Boupendza'dan geldi. Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tek golü 90+3. dakikada Oltan'dan geldi. Hatayspor bu galibiyetle puanını 42'ye çıkarırken Büyükşehir Belediye Erzurumspor 25 puanda kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

23. dakikada konuk ekip öne geçti. Aabid'in arka direğe havalandırdığı topa Katranis kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-1

30. dakikada serbest vuruşu kullanan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası içine havalandırdığı topta Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı üstten dışarı çıktı.

33. dakikada sol kanattan Novikovas'ın ortasında arka direkte Boumal topa dokundu ve kaleci yakın mesafeden yaptığı müdahale ile gole izin vermedi.

43. dakikada gelişen atakta ceza sahası içine sarkan Boupendza'nın vuruşunda top kaleci Szumski'den döndü.

45 2. dakikada ceza sahası önünde Novikovas'ın vuruşunda kaleci Munir topu kontrol etti.

45 3. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Diouf, Teikeu'dan seken topu almak isterken bu oyuncunun müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasının gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diouf meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47’nci dakikada defansın hatasıyla kaleye ilerleyen Boupendza’ya müdahale eden kaleci Jakub Szumski hakem Serkan Tokat’tan kırmızı kart gördü. BB. Erzurumsor teknik direktörü Mesut Bakkal, Cenk Ahmet’i oyundan alarak yerine yedek kaleci Göktuğ Bakırbaş’ı oyuna soktu.

51’nci dakikada serbest atışı kullanan Boupendza topu ağlara gönderdi. 0-3.

57’nci dakikada Akintole’nin pasıyla buluşan Diouf’un sert şutunda top kaleci Göktuğ Bakırbaş’ın ayaklarından oyun alanına geri döndü.

68’inci dakikada Cenk Ahmet’in sağ kanattan Hatay defansının müdahalesiyle düşerken topu Aatif’a çıkardı. Hakemin devam kararıyla cezaalanına giren Aatif, Ricardo Gomes’i gördü. Bu futbolcunun pas verdiği Buğra Çağıran’ın şutu kalecide kaldı.

73’üncü dakikada Boupendza’nın uzun pasıyla topla buluşan Akintola, cezaalanına girdikten sonra sert vurdu. Kaleci Göktuğ Bakırbaş, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

81’inci dakikada Aatif, Oltan’ı cezaalanında topla buluşturmak istedi. Hızlı giden top kaleci Munir Muohamedi’de kaldı.

90+2’nci dakikada Aatif’in ortasında topa kaleciden önce dokunan Oltan topu ağlara gönderdi. 1-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca A.Hatayspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.