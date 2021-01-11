Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri BB Erzurumspor Jakup Szumski ile anlaşmaya vardı
11.01.2021 - 00:49 | | İHA

BB Erzurumspor Jakup Szumski ile anlaşmaya vardı

BB Erzurumspor 18. Haftada evinde oynayacağı Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Diğer taraftan transfer çalışmalarına devam eden BB Erzurumspor, Polonyalı file bekçisi Jakup Szumski ile anlaşmaya vardı.

BB Erzurumspor Jakup Szumski ile anlaşmaya vardı
ABONE OL


Büyükşehir Belediye Erzurumspor Pazartesi günü saat 16.00’da evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal gözetiminde olan mavi-beyazlı ekip antrenmana, düz koşu ile başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyunu yapan futbolcular çift kale maç yaptıktan sonra antrenmana son verdi. Öte yandan BB Erzurumspor Polonyalı kaleci Jakup Szumski ile de anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki file bekçisinin Erzurum’a gelmesi bekleniyor.
BB Erzurumspor yarın Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak maç için kampa girdi.

BB Erzurumspor Jakup Szumski ile anlaşmaya vardı

Ömer Erdoğan: "Sürekli kendimizi geliştiriyoruz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Juventus seriye bağladı! Tam 4 gol sesi...
    Juventus seriye bağladı! Tam 4 gol sesi...
  2. Erzurumspor Szumski ile anlaştı
    Erzurumspor Szumski ile anlaştı
  3. İrfan Can'dan Terim yanıtı!
    İrfan Can'dan Terim yanıtı!
  4. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik kadroda!
    Burak Yılmaz ve Zeki Çelik kadroda!
  5. "3 puanı kaçırdığımıza üzülüyoruz"
    "3 puanı kaçırdığımıza üzülüyoruz"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Efsane yarışçı Hubert Auriol yaşamını yitirdi

Efsane yarışçı Hubert Auriol yaşamını yitirdi

Anadolu Efes - Galatasaray: 90-80

Anadolu Efes - Galatasaray: 90-80

Antalya Açık'ta çeyrek finalistler belli oldu!

Antalya Açık'ta çeyrek finalistler belli oldu!

Necati Erkmen: "İnce ince aleyhimize kararlar çalındı"

Necati Erkmen: "İnce ince aleyhimize kararlar çalındı"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet