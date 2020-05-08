BB Erzurumspor, Kovid-19 testinden geÃ§ti

TFF 1. Lig ekiplerinden BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'da teknik ekip ve futbolculara Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±.Â

KulÃ¼bÃ¼n Yakutiye ilÃ§esindeki tesislerinde Kovid-19 testi Ã¶ncesi teknik direktÃ¶r Mehmet Ã–zdilek, yardÄ±mcÄ±larÄ± ve futbolcularla bir araya geldi.Â

Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin Jasmin Scuk ve Ibrahim Sissoko'dan baÅŸlayarak futbolcu ve teknik heyete yaptÄ±ÄŸÄ± testlerin sonuÃ§larÄ±nÄ±n yarÄ±n belli olacaÄŸÄ± belirtildi.Â

Mavi-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n basÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ahmet Dal, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir'in ertelenen futbol liglerinin 12 Haziran'da baÅŸlatma kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan testlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve takÄ±mÄ±n antrenmanlarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

TÃ¼rkiye'nin yanÄ± sÄ±ra dÃ¼nyayÄ± etkileyen salgÄ±nla ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde ilgili bakanlar ve Bilim Kurulunun bu sÃ¼reci Ã§ok iyi yÃ¶nettiÄŸini aktaran Dal, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:Â

"Bu salgÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan her zaman maÃ§lara kaldÄ±ÄŸÄ± yerden baÅŸlanÄ±p tamamlanmasÄ± tarafÄ±nda olduk. Ama salgÄ±nla mÃ¼cadele sÃ¼reci devam ediyor. Liglerin baÅŸlamasÄ± konusunda bir takvim verildi. Biz de hazÄ±r olmak iÃ§in takÄ±mÄ±mÄ±zÄ± topladÄ±k. 28 haftasÄ± oynanmÄ±ÅŸ ligde ikinci sÄ±radayÄ±z. MaÃ§larÄ± oynamamak gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz yok. SalgÄ±nÄ±n tamamen kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± ve birine bulaÅŸma endiÅŸesi ortadan kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bu konuda hala cevapsÄ±z sorular var."

"Bu ortamda futbol oynanmasÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz"

TFF'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± takvime gÃ¶re 12 Haziran'a kadar salgÄ±nÄ±n yok olmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmediÄŸini ancak belki azalma durumunun kaydedilebileceÄŸini anlatan Dal, "Bu ortamda futbol oynamak Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± olmayabilir. Belki maÃ§larÄ±n oynanmasÄ±nÄ± etkileyecek bir ortam olmayacaktÄ±r ama gÃ¶rÃ¼nen o ki salgÄ±n, risk devam ediyor. OyuncularÄ±n ve teknik heyetin psikolojisi, kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemli." diye konuÅŸtu.Â

Dal, sosyal izolasyonu saÄŸlayarak futbolun nasÄ±l oynanacaÄŸÄ±nÄ± merak ettiklerini ifade ederek, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸleri paylaÅŸtÄ±:Â

"Kaleci topu eliyle kontrol ediyor, ikili mÃ¼cadeleler var. Ä°kili mÃ¼cadelenin Ã§ok yoÄŸun olduÄŸu bir spor branÅŸÄ±ndan bahsediyoruz. Tenis oynatabilirsin, Ã§Ã¼nkÃ¼ daha az risk var. Ama bugÃ¼n futbol ve basketbolu oynatmak gerÃ§ekten Ã§ok zor. Federasyonun ve kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n vereceÄŸi kararlara saygÄ±lÄ±yÄ±z ama camianÄ±n iÃ§erisinde yer alan ve risk gurubunda bulunan insanlar olarak bu ortamda futbol oynanmasÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Diyelim ki maÃ§lar baÅŸladÄ± ve bir takÄ±mda veya hakem, temsilci ve gÃ¶zlemcide koronavirÃ¼s Ã§Ä±ktÄ±, yarÄ±n o benim maÃ§Ä±ma gelecek. Futbolun saÄŸlÄ±klÄ± ortam oluÅŸturulduktan sonra oynanmasÄ±nÄ± istiyoruz. DÃ¼nyada bu sÃ¼reci en iyi yÃ¶neten Ã¼lkelerden olan TÃ¼rkiye'nin bu baÅŸarÄ±sÄ±na gÃ¶lge dÃ¼ÅŸmemelidir."

Mauricio Pochettino'nun PSG FormasÄ±yla En Ä°yi AnlarÄ±