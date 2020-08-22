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22.08.2020 - 19:23 | | ERZURUM (AA) -

BB Erzurumspor, Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti

Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Muhammed Gönülaçar ile anlaştı.

BB Erzurumspor, Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncu Muhammed Gönülaçar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Muhammed Gönülaçar, Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

BB Erzurumspor, Muhammed Gönülaçarı transfer etti

 

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