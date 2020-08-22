22.08.2020 - 19:23 | | ERZURUM (AA) -
BB Erzurumspor, Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti
Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Muhammed Gönülaçar ile anlaştı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncu Muhammed Gönülaçar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Muhammed Gönülaçar, Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.