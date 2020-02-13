13.02.2020 - 12:35 |
BB Erzurumspor-Trabzonspor (CANLI)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor, TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma bordo-mavili takımın 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Trabzonspor, BB Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
İlk maçı Trabzonspor evinde 5-0 kazanmıştı. Kazım Karabekir Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar.
BB Erzurumspor-Trabzonspor: 1-1 (İLK YARI OYNANIYOR)
GOLLER: 9' Guilherme, 17' Hasan Ayaroğlu
İLK 11'LER:
Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Jasmin, Rashad, Batuhan, Ba, Hasan, Pote
Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Serkan, Doğan, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Bilal
TRABZONSPOR'UN ANTRENMANINDA NEŞELİ ANLAR...