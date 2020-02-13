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13.02.2020 - 12:35 |

BB Erzurumspor-Trabzonspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor, TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma bordo-mavili takımın 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

BB Erzurumspor-Trabzonspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Trabzonspor, BB Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İlk maçı Trabzonspor evinde 5-0 kazanmıştı. Kazım Karabekir Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar.

BB Erzurumspor-Trabzonspor: 1-1 (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: 9' Guilherme, 17' Hasan Ayaroğlu

İLK 11'LER:

Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Jasmin, Rashad, Batuhan, Ba, Hasan, Pote

Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Serkan, Doğan, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Bilal

TRABZONSPOR'UN ANTRENMANINDA NEŞELİ ANLAR...

 

BB Erzurumspor-Trabzonspor (CANLI)

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