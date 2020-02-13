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13.02.2020 - 12:35 |

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kuprası çeyerk final rövanş maçında BB Erzurumspor kendi evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. İlk maçta Karadeniz Fırtınası kendi evinde rakibini 5-0 mağlup ederek neredeyse yarı finale çıkmayı garantiledi. Erzurumspor mucize peşinde... Peki, BB Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kuprası çeyerk final rövanş maçında BB Erzurumspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İlk maçta aldığı 5-0'lık galibiyetle maça rahat çıkacak olan Trabzonspor yine güzel bir skor almak için sahaya çıkacak. Erzurumspor ise kendi evinde seyircisine galibiyet tattırmak istiyor. Taraftar ise BB Erzurumspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna cevap arıyor.

BB ERZURUMSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

BB Erzurumspor Trabzonspor maçı bugün saat 17.00'de Kâzım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele aspor'dan canlı yayınlanacak.

ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER...

Erzurumspor: Kayacan, Aykut, Hasan, Yusuf, Osman, İbrahim, Hamroun, Sissoko, Scuk, Murat, Oltan

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Hosseini, Abdürrahim, Abdulkadir, Doğan, Guilherme, Yusuf, Bilal, Ekuban

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