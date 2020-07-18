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18.07.2020 - 14:47 |

BB Erzurumspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1 Lig'de heyecan fırtınası... BB Erzurumspor Süper Lig'e yükselmenin eşiğinde... Mavi-beyazlılar ligde iddiası kalmayan Ümraniyespor'u ağırlıyor. Taraftar heyecanlı ve 'BB Erzurumspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusunu soruyor.

BB Erzurumspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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BB Erzurumspor, Süper Lig'e çıkmak için bugün mücadele verecek. Mavi-beyazlılar, Ümraniyespor karşısında alacağı 3 puanın ardından Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek. Bu heyecan dolu müsabaka öncesi taraftar 'BB Erzurumspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusuna cevap arıyor.

Kazım Karabekir Stadı'nda saat 17:30'da başlayacak kritik mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

BB ERZURUMSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

BB Erzurumspor Ümraniyespor maçı bugün saat 17:30'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'e çıkma yolunda bu çok önemli maçı Skorer'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

 BB Erzurumspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

İLK 11'LER;

Erzurumspor: Henüz açıklanmadı

Ümraniyespor: Henüz açıklanmadı

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BB Erzurumspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

“LİGİN SON MAÇINI EVİMİZDE KAZANARAK ŞAMPİYONLUĞUMUZU İLAN EDECEĞİZ”

Amaçlarının Süper Lig'e çıkmak olduğunu ifade eden teknik direktör Mehmet Özdilek, "Her maça final havasıyla çıkıyoruz. Ligin son maçını kendi evimizde kazanarak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Dediğim gibi mücadelesi kolay bir maç olmayacak. Şehir olarak, yönetim olarak, oyuncularımla bitlikte maçımızı kazanarak yarım kalan görevimizi layığı ile tamamlamanın heyecanı ve arzusu içindeyiz" diye konuştu. 

 

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