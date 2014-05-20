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20.05.2014 - 16:00 |

BBC, Kweuke'yi haftanın en iyi forveti seçti

BBC, Rizesporlu Kweuke’yi haftanın en iyi forveti seçti, Dünya Kupası kadrosunda olmaması ile ilgili de ilginç bir tespitte bulundu

BBC, Kweuke'yi haftanın en iyi forveti seçti
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

İngiltere’nin ünlü yayın organı BBC, her hafta belirlediği Avrupa’da haftanın Afrikalı forvetinde bu kez Süper Lig’den bir ismi seçti. Sezonun son haftasında Çaykur Rizespor’un sahasında Elazığspor’u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol birden atan Leonard Kweuke, kıtada haftanın en iyi Afrikalısı olarak gösterildi.
Kamerunlu forvet için yapılan yorumda, oyuncunun Drogba, Sow, Webo, Emenike gibi önemli Afrikalı golcülerin yer aldığı ligde sezonu 11 golle tamamladığı ve iyi bir performans sergilediği belirtildi. Kweuke için, “Çok iyi bir sezonu geride bıraktı. Ancak Brezilya’daki Dünya Kupası’nda olmayacak çünkü oynadığı takım Avrupa’da pek bilindik bir takım değil” ifadeleri kullanıldı.

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