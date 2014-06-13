Beckanbauer'e şok ceza!

2018 ve 2022 Dünya Kupası'nın ev sahiplerine veriliş süreciyle ilgili olarak FIFA yönetim kuruluna eleştirilerde ve suçlamalarda bulunan Franz Backenbauer'e ceza geldi.

FIFA'dan yapılan açıklamada Backenbauer'e 90 gün hak mahrumiyet cezası verildiği belirtilirken; "Bay Backenbauer'in sözleri hakkında toplanan Etik Komite durumu araştırmış ve normal prosedüre uygun şekilde sürdürülmüştür. Komite üyesi Vanessa Allard bu soruşturmada şeflik yapmıştır" denildi.

Dünya basınında ise Mohamed Bin Hammam üzerinden Katar'ın milyonlarca dolar rüşvet dağıtarak 2022 Dünya Kupası'nın ev sahipliğini aldığı iddiaları yer almıştı.