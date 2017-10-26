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26.10.2017 - 17:11 | | AA

beIN Media Group'tan Medipol Başakşehir açıklaması

beIN Media Group, Medipol Başakşehir takımını satın alma planlarının bulunmadığını açıkladı.

beIN Media Group'tan Medipol Başakşehir açıklaması
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beIN Media Group, Medipol Başakşehir takımını satın alma planlarının bulunmadığını açıkladı.

beIN Media Group'tan yapılan açıklamada "Basında yer alan iddiaların aksine, ana hissedarımız beIN Media Group'un İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü satın alma planı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili beIN Media Group ve Digiturk'ün resmi iletişim kanalları haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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