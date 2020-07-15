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15.07.2020 - 16:54 |

beIN SPORTS’tan Suudi Arabistan’a yanıt

Suudi Arabistan yönetimi, ‘Yayıncılık anlamındaki etkili konumunu, tekelci uygulamalarla istismar ettiği’ sebebiyle, beIN SPORTS’un yayınlarını ülkede yasakladı.

beIN SPORTS’tan Suudi Arabistan’a yanıt
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Daha önce İngiltere Premier Lig kulüplerinden Newcastle United’ı satın almak için harekete geçen fakat başta Premier Lig maçları olmak üzere korsan yayınları desteklediği ortaya çıkan Arabistan yönetimine kulüp satın alma işlemleri için Birleşik Krallık Hükümeti tarafından onay verilmemişti.

beIN SPORTS’tan Suudi Arabistan’a yanıt

Suudi yetkililerin korsan yayını hiçbir zaman desteklemediklerine dair açıklamalarına rağmen Haziran ayında Dünya Ticaret Örgütü’nün yayınladığı raporda, bu desteğin belirlendiği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Arabistan Hükümeti tarafınfan alınan yasak kararı sonrası beIN Media GROUP yetkililerinin yaptığı açıklamada; “Alınan bu absürt karar sorasında Arabistan’daki sporseverlerin, Premier Lig başta olmak üzere beIN bünyesindeki en kaliteli spor içeriklerine yasal olarak ulaşma haklarının ellerinden alınması, Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonuyla nasıl bağdaşabilmektedir.” ifadelerine yer verdi. Arabistan yönetiminin uluslararası kurallara aykırı bir şekilde korsan yayınları desteklediğinden de bahsedilen açıklamada, Dünya Ticaret Örgütü kurallarının da sayısız kez bilinçli bir şekilde çiğnendiğine ve son alınan yasak kararının çok saçma olduğuna vurgu yapıldı.

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