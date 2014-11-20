Bekdemir hedeflerini açıkladı!

Bekdemir, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Başakşehir maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu maçta galibiyetle ayrılmak istediklerini anlatan Bekdemir, bunun için çok çalıştıklarını ve bunu hafta sonu sahaya yansıtacaklarını ifade etti.

Bekdemir, çok iyi mücadele eden bir takım olduklarını vurgulayarak, "Bütün futbolcular saha içerisinde birbirine yardım ediyor. Sahamızda galibiyetimiz yok. Milli maç arasında çok iyi hazırlandık. Eksiklerimizi iyi gördük ve İstanbul Başakşehir maçında taraftarlarımızın desteği ile sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Sahamızda üzerimizde büyük bir baskı yok. Sadece stres var ve bu stresi üzerimizden atmamız lazım" diye konuştu.

Zaman zaman basit goller yediklerini dile getiren Bekdemir, yaptıkları mücadelenin karşılığını alamadıklarını söyledi.

"Kendimi Çaykur Rizespor'da ispatlamam lazım"

Bekdemir, kendisinin de takıma faydalı olmak için elinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, daha iyi olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

İyi işler yapmak için çok çalışacağını vurgulayan Bekdemir, "Hocanın isteği ile ben buraya geldim, bana burada bir kapı açtılar. Ben de onları mahçup etmeyeceğim. 3 yıl Kayserispor'da oynadım. Orada pek iyi geçtiğini söyleyemem. Çok maçta oynamadım. Burada da yeni yeni oynamaya başladım. Oynadığım içinde mutluyum" şeklinde konuştu.

Bekdemir, kendime sıralı hedefler koyduğuna dikkati çekerek "İlk önce kendimi Çaykur Rizespor'da ispatlamam lazım. Rizespor forması altında kendimi yetiştirmek ve hedeflerime ulaşmam için çok çalışmam gerekiyor. İlk hedefim, Rizespor'da başarılı olmak. Benim de eksiklerim var. Öncelikle bu eksiklerimi çok çalışarak gidermek istiyorum ve oynayabildiğim kadar maç oynayarak takıma büyük bir katkı sağlamak istiyorum" ifadesini kullandı.

Dünya futbolunda örnek aldığı bazı oyuncuların bulunduğunu belirten Bekdemir, Ronaldo'nun kendisi için bir "idol" olduğunu kaydetti.

Bekdemir, kendimi yetiştirmek için çok çalışmak zorunda olduğunu dile getirerek, Rizespor forması altında kendisini yetiştireceğine inandığını söyledi.