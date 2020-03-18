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18.03.2020 - 19:50 |

Belarus Futbol Federasyonu: Maçlar seyircili oynanacak

Belarus Futbol Federasyonu bu hafta başlayacak olan liglerde, maçların seyircili oynanacağını açıkladı.

Belarus Futbol Federasyonu: Maçlar seyircili oynanacak

Dünya üzerinde birçok ligler Koronavirüs sebebiyle erteleme kararı alırken, bu hafta yeni sezonu başlayacak olan Belarus Ligi öncesinde federasyon, maçların seyircili oynanacağını açıkladı.

Belarus Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Salı günü UEFA toplantısı gerçekleşti. Alınan bilgilere dayanarak, Belarus Futbol Federasyonu olarak ligi başlatmaya karar verdik. Ülkemizde şu anda teyit edilmiş 36 koronavirüs vakası bulunuyor. Durumu yakından takip ediyoruz. İlgili makamlardan bilgi alıyoruz. Şu an itibariyle maçların seyircili oynanmasına karar verdik. Birçok lig askıya alındı ama bizim maç takvimimiz diğer ligler gibi değil." ifadelerini kullandı.

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