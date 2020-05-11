Belarus’ta korkulan oldu! Koronavirüs şoku

Celal Umut Eren / Skorer

Avrupa’da yaşanan yoğun koronavirüs salgınına karşın futbola ara vermeyen Belarus’ta korkulan oldu.



Sürecin başından beri ligi başlatıp oynatan Belarus’ta FC Minsk takımından bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Akşam saatlerinde şüphe haberleri ülke basınında çıksa da ilerleyen saatlerde FC Minsk tarafından doğrulandı.



Bazı oyuncu isimleri ortaya çıksa da henüz bu konuda resmi açıklama gelmedi. Hatta ülke basınında ikinci bir ismin pozitif olduğundan da şüphelenildiği aktarıldı. FC Minsk’te durumun karışık olduğu ve tüm takımla alakalı şeffaf bilgilerin verilmediği dile getirildi. FC Minsk yönetiminin takımı hep birlikte teste sokmak istediği ve futbol federasyonuyla iletişime geçtiği vurgulandı.



Ligde ilk yarı 28 Haziran’da bitecek.

Edinson Cavani’nin PSG’de Attığı En Güzel Beş Gol