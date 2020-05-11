Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Belarus’ta korkulan oldu! Koronavirüs şoku
11.05.2020 - 00:52 |

Belarus’ta korkulan oldu! Koronavirüs şoku

Avrupa’da futbola ara vermeyen tek ülke Belarus’ta korkulan oldu. FC Minsk’te koronavirüse rastlanıldı.

Belarus’ta korkulan oldu! Koronavirüs şoku
ABONE OL

Celal Umut Eren / Skorer

Avrupa’da yaşanan yoğun koronavirüs salgınına karşın futbola ara vermeyen Belarus’ta korkulan oldu.


Sürecin başından beri ligi başlatıp oynatan Belarus’ta FC Minsk takımından bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Akşam saatlerinde şüphe haberleri ülke basınında çıksa da ilerleyen saatlerde FC Minsk tarafından doğrulandı.

Bazı oyuncu isimleri ortaya çıksa da henüz bu konuda resmi açıklama gelmedi. Hatta ülke basınında ikinci bir ismin pozitif olduğundan da şüphelenildiği aktarıldı. FC Minsk’te durumun karışık olduğu ve tüm takımla alakalı şeffaf bilgilerin verilmediği dile getirildi. FC Minsk yönetiminin takımı hep birlikte teste sokmak istediği ve futbol federasyonuyla iletişime geçtiği vurgulandı.

Ligde ilk yarı 28 Haziran’da bitecek.

Belarus’ta korkulan oldu Koronavirüs şoku

Edinson Cavani’nin PSG’de Attığı En Güzel Beş Gol

    Irina Moroziuk'un ayna karşısındaki dansı olay oldu...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    La Liga'dan Rüştü Reçber ve Enes Ünal'a doğum günü kutlaması

    La Liga'dan Rüştü Reçber ve Enes Ünal'a doğum günü kutlaması

    Vitoria Guimaraes'in 3 futbolcusunda koronavirüs tespit edildi

    Vitoria Guimaraes'in 3 futbolcusunda koronavirüs tespit edildi

    Garry Rodrigues: "Fenerbahçe'den ayrılma düşüncem yok"

    Garry Rodrigues: "Fenerbahçe'den ayrılma düşüncem yok"

    Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde dezenfekte çalışması yapıldı

    Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde dezenfekte çalışması yapıldı

    Sıradaki Haber