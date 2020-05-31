Belçika basını duyurdu! Galatasaray, Razvan Marin'i istiyor

2019-20 sezonunu zirvede tamamlamak adına takım çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosu adına da transfer hedeflerini belirlemiş durumda. Gündeme gelen son isim ise daha önce de adı birçok kez geçen Razvan Marin oldu.

Belçika basınından FootNews, özel haberinde Marin'in Türkiye'ye gidebileceğini belirtti. Brugge ve Antwerp'in kadroya katmak istediği oyuncu için Galatasaray'ın devrede olduğu aktarıldı.

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