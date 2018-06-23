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23.06.2018 - 16:56 |

Belçika - Tunus: 5-2

2018 Dünya Kupası'na 3-0'lık Panama galibiyetiyle fırtına gibi başlayan Belçika, ikinci sınavında da Tunus'a gol yağdırdı: 5-2. Belçika, bu sonuçla ikide iki yaparak G Grubu'ndan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi.

Belçika - Tunus: 5-2
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Belçika, Tunus'a gol yağdırdı
Belçika, Tunus'a gol yağdırdı
Belçika, Tunus'a gol yağdırdı
Belçika, Tunus'a gol yağdırdıHaberin Tüm Fotoğrafları

Skorer - 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğun sürpriz adayları arasında gösterilen Belçika, Panama'nın ardından Tunus'a da fark attı: 5-2.
Spartak Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan 'Kırmızı şeytanlar' 5. dakikada Eden Hazard'ın düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Tunuslu oyuncular müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu savunarak hakeme yoğun itirazda bulundu. Ancak karar değişmedi. Atışı kullanan Hazard gol perdesini açtı: 1-0.
16'da Mertens'in asistinde Lukaku farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 2 dakika sonra Khazri'nin asistinde Bronn, Tunus'u ümitlendirdi: 2-1.
45+3'te bir kez daha sahne alan formda golcü Lukaku ilk yarının skorunu ilan etti: 3-1. İkinci yarıda da baskılı futbolunu sürdüren Belçika, 51'de Alderweireld'in pasında Eden Hazard'ın golüyle durumu 4-1 yaptı.
Oyuna girdikten sonra inanılmaz pozisyonlardan yararlanamayan Batshuayi, 90'da skoru 5-1'e getirdi. Khazri 90+3'te skoru ilan eden golü attı: 5-2.
Tunus veda etti
Bu sonuçla G Grubu'nda puanını 6'ya çıkaran Belçika matematiksel olmasa da büyük ölçüde gruptan çıkmayı garantiledi. 2. maçından da yenik ayrılan Tunus turnuvaya veda etti.
Lukaku, Ronaldo ile birlikte krallık yarışında zirvede
Gol sayısını 4'e yükselten Lukaku, krallık yarışında Ronaldo ile birlikte zirvede yer aldı.

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Stat: Spartak
Hakemler: Jair Marrufo (ABD), Corey Rockwell (ABD), Juan Zumba (El Salvador)
Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, De Bruyne, Witsel, Meunier, Carrasco, Mertens (Dk. 86 Tielemans), Eden Hazard (Dk. 68 Batshuayi), Lukaku (Dk. 59 Fellaini)
Tunus: Ben Mustapha, Bronn (Dk. 24 Naguez), Syam Ben Youssef (Dk. 41 Ben Alouane), Meriah, Maaloul, Khaoui, Skhiri, Sassi (Dk. 59 Sliti), Fakhreddine Ben Youssef, Badri, Khazri
Goller: Dk. 6 (penaltıdan) ve 51 Eden Hazard, Dk. 16 ve 45 3 Lukaku, Dk. 90 Batshuayi (Belçika), Dk. 18 Bronn, Dk. 90 3 Khazri (Tunus)
Sarı kart: Dk. 14 Sassi (Tunus)

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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