Belçika'da aynı üzüntü

Belçika tarihinde 2. kez yarı finalde oynadı. Son olarak 1986 Dünya Kupası’nda yarı final oynayıp Arjantin’e 2-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar, 32 yıl sonra yeniden son 4’te mücadele etti. Roberto Martinez’in takımı finale kalma umudunu kaybederek, büyük üzüntü yaşadı.

Defans geleneği

Samuel Umtiti, Marius Tresor ve Lilian Thuram’dan sonra Fransa’nın Dünya Kupası yarı finallerinde gol atan 3. savunma oyuncusu oldu. Fransa’nın, Dünya Kupası yarı finallerinde attığı son 6 golün 4’ü savunmacılardan geldi.

Fransa ve Belçika taraftarları maç boyunca büyük heyecan yaşadı. Özellikle Fransız taraftarlar galibiyet sonrası final coşkusunu doyasıya kutladı. Fransa takımı ve tribünler bir arada kutlama yaparak, unutulmaz görüntüler oluşturdu.



