MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Belçika'da aynı üzüntü
11.07.2018 - 02:30 |

Belçika'da aynı üzüntü

Belçika tarihinde 2. kez yarı finalde oynadı. Roberto Martinez’in takımı finale kalma umudunu kaybederek, büyük üzüntü yaşadı.

Belçika'da aynı üzüntü
ABONE OL
Fransa - Belçika maçından fotoğraflar
Fransa - Belçika maçından fotoğraflar
Fransa - Belçika maçından fotoğraflar
Fransa - Belçika maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Belçika tarihinde 2. kez yarı finalde oynadı. Son olarak 1986 Dünya Kupası’nda yarı final oynayıp Arjantin’e 2-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar, 32 yıl sonra yeniden son 4’te mücadele etti. Roberto Martinez’in takımı finale kalma umudunu kaybederek, büyük üzüntü yaşadı.

Defans geleneği

Samuel Umtiti, Marius Tresor ve Lilian Thuram’dan sonra Fransa’nın Dünya Kupası yarı finallerinde gol atan 3. savunma oyuncusu oldu. Fransa’nın, Dünya Kupası yarı finallerinde attığı son 6 golün 4’ü savunmacılardan geldi.

Fransa ve Belçika taraftarları maç boyunca büyük heyecan yaşadı. Özellikle Fransız taraftarlar galibiyet sonrası final coşkusunu doyasıya kutladı. Fransa takımı ve tribünler bir arada kutlama yaparak, unutulmaz görüntüler oluşturdu.


    Mustafa Cengiz: "Mücadeleyi her şartta yürütürüz"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle oynadı"
      Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle oynadı"
    2. Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
      Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
    3. Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
      Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
    4. Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
      Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
    5. Hüseyin Eroğlu: "İyi vuruş yapabilsek 3 puanla dönebilirdik"
      Hüseyin Eroğlu: "İyi vuruş yapabilsek 3 puanla dönebilirdik"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dilaver Mutlu: "Gençlerimize süre vererek onları kazanmak istiyoruz"

    Dilaver Mutlu: "Gençlerimize süre vererek onları kazanmak istiyoruz"

    Serkan Özbalta: "Spor camiasının Keçiörengücü’nü alkışlayacağını düşünüyorum"

    Serkan Özbalta: "Spor camiasının Keçiörengücü’nü alkışlayacağını düşünüyorum"

    TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0

    TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0

    Fatih Terim: Zorlu geçen sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz

    Fatih Terim: Zorlu geçen sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz

    Sıradaki Haber