Belçika'da şampiyon Club Brugge! Corona virüs etkisi...

Corona virüs nedeniyle hayatın durduğu Avrupa'da futbol sahalarında ertelemeler ve iptaller devam ediyor.

Belçika'da da Spor Bakanlığı ve futbol federasyonu bir görüşme yaparak liglerin durdurulması kararını aldı.

Ligdeki mevcut puan durumuyla alakalı da görüşmeler oldu. Şu anda lig lideri olan Club Brugge'ün şampiyonluğu için federasyonda genel kurulda bir oylama olacak. Belçika Lig Kurulu, şampiyonun Club Brugge olması yönünde tavsiye verdi.

Ligde 29. hafta itibariyle Club Brugge, 70 puanla ligde lider konumda idi. En yakın takipçisi Gent'in ise 55 puanı bulunuyordu. 15 puan farkla lider olan Club Brugge'ün şampiyonluğu zaten kesin noktaydı.

Ancak Belçika'da gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacaklar belirlendi. Buna göre lider Club Brugge ve Gent, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar ise Charleroi, Antwerp ve Standard Liege oldu.