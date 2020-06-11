Belenenses - Guimares maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Aves deplasmanında 2-0 kazanarak salgın dönüşünü 3 puanla yapan Belenenses'te 5 isim bu akşam forma giyemeyebilir, bu 5 ismin 2'si kesin yok! Stoper Tomas Ribeiro ve sol tarafı emanet ettikleri Francisco Varela'nın sakatlıkları devam ederken; bu sezon hiç/çok ortalarda göremediğimiz Eduardo Kau, Ricardo Ferreira ile Diogo Calila'nın durumları şüpheli... Nilton ve Silvestre Varela'nın oluşturduğu sol kanat Aves karşısında iyi işledi, TD Armando Gonçalves Teixeira - namıdiğer Petit o düzeni kolay kolay bozmaz. Hemen hemen her toplantıda dile getirdiği 3 değişiklikten 5 değişikliğe dönüş de gerçekleşti, maçın ikinci yarısında hamlelerini yapacaktır.

Vitoria Guimaraes ise Sporting karşısında 2 kere geriden geldi ama son 15 dakikayı 10 kişi oynayınca 1 puana razı oldu. Çift sarı kartla oyundan atılan Joseph Amoah takımını bu deplasmanda yalnız bırakacak. Amoah'ın yerine TD Ivo Vieira'nın Lucas Evangelista ile maça başlaması bekleniyor. Douglas yediği 2 golde de hatalıydı ama eldivenleri bırakmaz, stoper ikilisi de Valerii Bondarenko ve Frederico Venancio olarak devam eder, Pedro Henrique'nin durumu şüpheli...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Guimaraes ligdeki son 3 deplasman maçını kazandı!

- Belenenses ligdeki son 4 maçında kalesini gole kapattı!

- İki takım arasında oynanan son 2 maçı ise 5'er gollü galibiyetlerle kazanan Guimaraes oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Portekiz Liga NOS mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Guimaraes kazanır" oldu! %28'lik kesim Sporting maçında karakterli bir oyun ortaya koyan deplasman ekibine güveniyor... %11'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve her iki takımdan da gol bekliyor.