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02.02.2020 - 07:00 |

Galatasaray’da Belhanda kızdırdı

Galatasaray’da kendisine yapılan teklifleri kabul etmeyen Younes Belhanda’nın tavrı büyük tepki topladı.

Galatasaray’da Belhanda kızdırdı

Cim-Bom’da kendisine yapılan teklifleri kabul etmeyen Younes Belhanda’nın tavrı büyük tepki topladı.

Faslı futbolcuya son gün dahi bazı kiralama teklifleri geldi. Ancak Belhanda’nın bunların hiçbirine olumlu yanıt vermediği belirlendi. Süper Lig’de 3 maçta forma şansı bulamayan Belhanda’nın gitmek yerine kalmak istemesi sarı-kırmızılıların tepkisine neden oldu. Gözden çıkarılan yetenekli futbolcunun iyi niyetli davranmadığı ve sezonun ikinci yarısında oynamayacağını bile bile kaldığı savunuldu.

Sakatlıktan dönen Emre Akbaba’nın yükselen çizgisi ve formu nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim’in de Belhanda’ya ligde zorunlu olmadıkça şans vermeyi düşünmediği bildirildi.

Galatasaray’da Belhanda kızdırdı

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