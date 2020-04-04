Belhanda'dan Terim mesajı

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Corona günlerinde yaptıklarını anlatan oyuncu, antrenman programı hakkında detaylı bilgi verdi, bu süreçte çalışmayı elden bırakmadığını söyledi.

Belhanda "Futbola verilen arada kendimi fit tutmaya gayret ediyorum. Bu vesileyle son derece sıkı çalışmalar gerçekleştiriyorum. Özellikle karın bölgesini çalıştıran egzersizleri çok yapıyorum. Kuvvet antrenmanı yapıyor, şınav çekmeyi ihmal etmiyorum. Bunların yanında bir de kardiyo programım var. Bisiklette pedal çevirerek başlıyor, sonrasında uzunca koşu bandında koşuyorum" dedi.

Corona teşhisiyle hastaneye yatırıldıktan sonra taburcu edilen Galatasaray teknik direktörü ile ilgili de konuşan Belhanda "Teknik direktörümüz Fatih Terim ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorum. Durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. İnşallah yakında iyileşecek. Ülkemdeki durumu da takip ediyorum. Bu süreçte yapmamız gereken, hepimizin sağlığı için evde kalmaktır" ifadelerini kullandı.