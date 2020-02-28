28.02.2020 - 09:05 |
Belhanda'nın yerine Emre Akbaba
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği önünde Belhanda'nın yerine Emre Akbaba'ya forma verecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında derbiden farklı olarak tek değişikliğe imza atacak.
Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı olan Younes Belhanda’nın yerine Emre Akbaba forma giyecek. Galatasaray’da, Belhanda-Emre değişikliği dışında Kadıköy kadrosunun muhafaza edileceği belirtildi. Teknik patron Terim’in zorlu Sivas deplasmanını da düşünerek hareket edeceği kaydedildi.