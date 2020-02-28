Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında derbiden farklı olarak tek değişikliğe imza atacak.

Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı olan Younes Belhanda’nın yerine Emre Akbaba forma giyecek. Galatasaray’da, Belhanda-Emre değişikliği dışında Kadıköy kadrosunun muhafaza edileceği belirtildi. Teknik patron Terim’in zorlu Sivas deplasmanını da düşünerek hareket edeceği kaydedildi.