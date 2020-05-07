'Belhanda’ya acil kulüp bulun'

Galatasaray'da bu sezonki performansıyla sınıfta kalan Younes Belhanda tamamen gözden çıkarıldı.

Maaşı ve performansı nedeniyle yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Faslı oyuncu için yönetim harekete geçti... Yönetim, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri piyasasında etkili olan menajerlere, 'Belhanda'ya teklif getirin' mesajını iletti.

Belhanda G.Saray'da yılda 3 milyon 350 bin euro kazanıyor.