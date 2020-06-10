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10.06.2020 - 23:41 | |   KAYSERİ (AA) -

Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Kylee Shook'u transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Kylee Shook'u kadrosuna kattı.

Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Kylee Shook'u transfer etti
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Kayseri ekibi, en son Louisville Cardinals forması giyen 22 yaşındaki forvet ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından transferle ilgili, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son Louisville Cardinals forması giyen Kylee Shook ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

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