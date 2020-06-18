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18.06.2020 - 18:12 | | KAYSERİ (AA) -

Bellona Kayseri Basketbol, Esra Topuz'u transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe Öznur Kablo'da forma giyen Esra Ural Topuz'u kadrosuna kattı.

Bellona Kayseri Basketbol, Esra Topuz'u transfer etti
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Kayseri ekibi, son olarak Fenerbahçe Öznur Kablo'da forma giyen 33 yaşında pivot ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından transferle ilgili, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında daha önce takımızda yer alan ve en son Fenerbahçe Öznur Kablo forması giyen Esra Ural Topuz ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

Gülse Uğur ile sözleşme yenilendi

Kayseri ekibi, geçen sezon da takımda yer alan ve oyun kurucu pozisyonunda oynayan 21 yaşındaki Gülse Uğur ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili, "Geçen sezon başında transfer ettiğimiz Gülse Uğur'la 2020/21 sezonunda da devam ediyoruz. Kendisine yeni sezonda başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

Bellona Kayseri Basketbol, Esra Topuzu transfer etti

 

 

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