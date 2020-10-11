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11.10.2020 - 17:57 | | AA

Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 74-79

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 79-74 yendi.

Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 74-79
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 79-74 yendi.

Diğer sonuçlar:

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor - Beşiktaş HDI Sigorta: 81-89

Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 74-79

Salon: Kadir Has 

Hakemler: Kerem Baki, Uğur Özen, Murat Arıkanlı 

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tongunç, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Melis Gülcan 18, Ayşegül Günay Aladağ 11, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen, Harrigan 14, Gemelos, Shook, Esra Ural Topuz 10, Harris 19 

Galatasaray: Asena Yalçın 12, Williams 16, Simge Tokmak, Meltem Yıldızhan, Miray Balotu, Cansu Köksal 6, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 4, Steinberga 3, Mısra Albayrak, Hruscakova 9, Alarie 29 

1. Periyot: 20-19 

Devre: 35 - 43 

3. Periyot: 58- 66

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