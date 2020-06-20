Bellona Kayseri Basketbol, Zeynep Kalbisağde'yi transfer etti  

Bellona Kayseri Basketbol, Zeynep Öykü Kalbisağde'yi renklerine bağladı.

Kayseri ekibi, son olarak Adana Basketbol'da forma giyen 20 yaşındaki Kalbisağde'yle sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından transferle ilgili, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Zeynep Öykü Kalbisağde ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoşgeldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.