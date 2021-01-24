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24.01.2021 - 16:12 | | KAYSERİ (İHA) -

Bellona Kayseri’nin rakibi belli oldu

FIBA EuroCup Women’da grup maçlarının tamamlanmasının ardından, son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu.

Bellona Kayseri’nin rakibi belli oldu
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Bellona Kayseri Basketbol FIBA Eurocup son 16 turunda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ile eşleşti. FIBA EuroCup Women A Grubunu ilk iki takım arasında tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol adını son 16 takım arasına yazdırdı. Sarı Kırmızılıların son 16 turundaki rakibi ise bir diğer Türk takımı Birevim Elazığ İl Özel İdarespor oldu.

Son 16 turu ve çeyrek final fikstürleri, Play-Off dönemine göre 16-18 Mart tarihleri arasında dört merkezde gerçekleşecek ve sezon 9-11 Nisan'da Final Four ile sona erecek.

Bellona Kayseri’nin rakibi belli oldu

 

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